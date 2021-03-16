Украина На пенсию разрешат выходить в любом возрасте, подробности новшества: "Нужно будет иметь..."

2021-03-16 17:40

Украинцы смогут получать пенсию в любом возрасте при условии наличия не менее 40 лет стажа

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Новшество начнет работать с 2028 года. А пока ежегодно будет увеличиваться требования к стажу. Так, в 2022 году, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь не менее 29 лет стажа.

Для старта получения выплат в 63 года, необходимо будет иметь от 19 до 29 лет стажа. При этом норма для выхода в 65 лет останется неизменной – не менее 15 лет стажа. Ежегодно, до 2027 года, норма будет увеличиваться на 12 месяцев.

Таким образом уже через 6 лет только 45% украинцев в возрасте 60 лет смогут расчитовать на пенсию. Остальным придется работать до 63 лет (40%) и до 65 лет (всего 5%).

Отметим, что по мнению экспертов "критическим" моментом считается требованием к стажу в 30 лет (с 2023 года). В этот момент значительная часть украинцев не сможет вовремя получать пенсии.

Также в рамках пенсионной реформы запланирован постепенный переход на накопительную систему. Финансировать накопительные пенсии предлагают за счет Единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.

Накопительная система предполагает не добровольные, а обязательные ежемесячные отчисления из заработной платы работника (начиная с 2% и ежегодно возрастая на 1%, до 7%).