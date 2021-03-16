График поставок вакцины от коронавируса из ЕС в Украину сорван, - Кулеба

Дата поставок вакцины от коронавируса в Украину из стран Европейского союза пока остается неизвестной. При этом график поставок вакцин в страны ЕС также сорван.
Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«У нас еще с прошлого года были договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван. Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин», - заявил Кулеба.
Министр отметил, что это лишь один из потенциальных каналов вакцины в Украину.
«Мы фокусируемся на контрактах с непосредственно производителями вакцины», - добавил он.
Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.
«Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их произвела», - отметил глава МИД.