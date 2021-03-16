Коронавирус График поставок вакцины от коронавируса из ЕС в Украину сорван, - Кулеба

2021-03-16 19:40

Дата поставок вакцины от коронавируса в Украину из стран Европейского союза пока остается неизвестной. При этом график поставок вакцин в страны ЕС также сорван.

Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«У нас еще с прошлого года были договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван. Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин», - заявил Кулеба.

Министр отметил, что это лишь один из потенциальных каналов вакцины в Украину.

«Мы фокусируемся на контрактах с непосредственно производителями вакцины», - добавил он.

Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.

«Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их произвела», - отметил глава МИД.