Украина Какой будет зарплата врачей и медсестер – ответ Минздрава

2021-03-16 21:20

В Украине вскоре может вырасти зарплата врачей и медсестер. В Минздраве уже разработали законопроект, по которому медицинским работникам должны повысить оплату труда, сообщают в пресс-службе Минздрава.

При этом, как считает глава Минздрава Максим Степанов, нет никаких оснований не повышать зарплату медикам. И никто не может привести ему никакого аргумента, почему им не должны платить больше за их труд.

"Я отстаиваю позицию, что минимальная зарплата врача должна быть 23 тысячи гривен, среднего медицинского персонала — 17 тысяч гривен, младшего — 12 тысяч гривен. Минздрав разработал соответствующий законопроект, и мы будем делать все, чтобы его приняли как можно быстрее", - заверил Максим Степанов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, пообещал, что через десять лет в Украине зарплата будет, как в Словакии или Польше.

Однако глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что премьер погорячился с такими заверениями. Он немного подкорректировал планы Шмыгаля. Гетманцев убежден, что за 10 лет Украине не достичь польского уровня зарплат. При наших темпах развития экономики понадобится, по крайней мере, 30-40 лет, чтобы догнать Польшу. Да и то при условии, что Польша при этом не будет развиваться, а останется на месте.