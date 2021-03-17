Украина В Штабе ООС подтвердили, что обстрелы сепаратистов стали прицельными

2021-03-17 11:01

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба ООС, в секторе оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

В результате обстрела, боевое травмирование получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а возле Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

“В частности, за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов. Подчеркиваем, что многие обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины носят прицельный характер”, – отметили в штабе ООС.