Украина видео В Украине поставят шестиметровый памятник комару с солнечными батареями

2021-03-17 10:41

В Украине хотят установить местиметровый памятник комару. Памятник планируют установить на Кинбурнской Косе в Николаевской области уже в мае текущего года. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на znaj.ua.

Необычный арт-объект придумал Александр Мелов, известный одесский скульптор. Памятник он хочет установить «защитникам Кинбурнской Косы» – комарам.

Целью такого необычного оригинального арт-объекта является сделать разделение между зоной общественного отдыха и территорией регионального заповедника.

При этом в арт-объекте предполагается и практическая польза. Стальной комар согласно проекту является смотровой вышкой с оборудованной сигнализацией и видеонаблюдением. На крыльях комара установят солнечные батареи. Это позволит заряжать гаджеты, а под ступеньками оборудуют камеры хранения, где можно будет безопасно оставлять личные вещи.