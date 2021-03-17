Детали СМИ Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились

2021-03-17 10:59

В сеть слили новые «записи» с голосами якобы лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего кремлёвского чиновника Владислава Суркова, который в 2014 году курировал вопрос «ЛДНР». И вот что я хочу вам сказать: это ахинею явно верстали те же сценаристы, которые придумали игру на рояле без помощи рук, а на гитаре – без штанов.

На «записях» представлены разговоры, которые, по сюжету, происходят в 2014 году, когда Медведчук был активно включен в переговорный процесс с лидерами непризнанных республик и неоднократно посещал Донецк для ведения переговоров об освобождении пленных.

Только тут Медведчук и Сурков, который по логике сценаристов курирует всех и вся на Донбассе, почему-то обсуждают передачу налички в… Дебальцево. И контролировать эту самую доставку налички должны первый замглавы СБУ Грицак и … «министр обороны ДНР» Кононов.

Скажете, бред? Подождите, бред будет дальше.

«Запись» всплывает только в 2021 году, то есть через семь лет после того, как ее якобы сделали. Получается, что Грицак, который возглавлял СБУ, пять лет хранил сам на себя компромат, а потом его преемник еще два года думал, что же с этой записью сделать…

Выводы

Понятно, что первая «запись» - это был удар по Порошенко, ведь там раскрывалось, что «сывочолый гетьман» сам делегировал Медведчука обсуждать заключение договора о поставках электроэнергии из РФ в Украину, по которому электричество получал в том числе и Крым.

Понятно, что второй опубликованный аудиофайл – это удар по Грицаку, который является 100%-ным человеком Порошенко, ведь он, якобы, каким-то образом передавал наличку в ДНР.

Понятно, что клепают эти записи где-то на Печерске люди из одной зелёной команды.

Понятно, что в эту ахинею никто не поверит.

Возникает вопрос: Ребята, вам совсем нечем заняться, что ли?

Ну выкурите там айкосы, посмотрите на корабельные сосны, ну куда вы лезете, а…

Сергей Донцов

Источник

subscriber subscriber

Еще по теме

видео ООН про заборону «каналів Медведчука»: це рішення може вплинути на свободу вираження поглядів в Україні

2021-03-11 15:01

В СБУ допросили Медведчука относительно его переговоров с Сурковым

2021-03-09 20:40

Данилов пообещал "достойный ответ" на действия России из-за санкций против Медведчука

2021-03-06 12:30

Дмитрий Разумков заявил, что закон о санкциях СНБО нужно изменить

2021-02-26 09:11

Еще новости в разделе "Детали"

СМИ Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились

2021-03-17 10:59

Держава далеко не вперше намагається взяти під контроль ІТ-галузь, - Богдан Прилепа

2021-03-17 10:46

Козак однозначно заявил, что Россия не будет вести переговоры по Донбассу на условиях Киева - блогер

2021-03-16 22:03

Козак дал жесткий ответ Киеву: Россия не будет вести переговоры в ТКГ по Донбассу на их условиях

2021-03-16 19:41
Все статьи раздела "Детали"

Детали

СМИ Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились 2021-03-17 10:59
Держава далеко не вперше намагається взяти під контроль ІТ-галузь, - Богдан Прилепа 2021-03-17 10:46
Козак однозначно заявил, что Россия не будет вести переговоры по Донбассу на условиях Киева - блогер 2021-03-16 22:03
Козак дал жесткий ответ Киеву: Россия не будет вести переговоры в ТКГ по Донбассу на их условиях 2021-03-16 19:41