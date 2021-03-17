Детали СМИ Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились

2021-03-17 10:59

В сеть слили новые «записи» с голосами якобы лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего кремлёвского чиновника Владислава Суркова, который в 2014 году курировал вопрос «ЛДНР». И вот что я хочу вам сказать: это ахинею явно верстали те же сценаристы, которые придумали игру на рояле без помощи рук, а на гитаре – без штанов.

На «записях» представлены разговоры, которые, по сюжету, происходят в 2014 году, когда Медведчук был активно включен в переговорный процесс с лидерами непризнанных республик и неоднократно посещал Донецк для ведения переговоров об освобождении пленных.

Только тут Медведчук и Сурков, который по логике сценаристов курирует всех и вся на Донбассе, почему-то обсуждают передачу налички в… Дебальцево. И контролировать эту самую доставку налички должны первый замглавы СБУ Грицак и … «министр обороны ДНР» Кононов.

Скажете, бред? Подождите, бред будет дальше.

«Запись» всплывает только в 2021 году, то есть через семь лет после того, как ее якобы сделали. Получается, что Грицак, который возглавлял СБУ, пять лет хранил сам на себя компромат, а потом его преемник еще два года думал, что же с этой записью сделать…

Выводы

Понятно, что первая «запись» - это был удар по Порошенко, ведь там раскрывалось, что «сывочолый гетьман» сам делегировал Медведчука обсуждать заключение договора о поставках электроэнергии из РФ в Украину, по которому электричество получал в том числе и Крым.

Понятно, что второй опубликованный аудиофайл – это удар по Грицаку, который является 100%-ным человеком Порошенко, ведь он, якобы, каким-то образом передавал наличку в ДНР.

Понятно, что клепают эти записи где-то на Печерске люди из одной зелёной команды.

Понятно, что в эту ахинею никто не поверит.

Возникает вопрос: Ребята, вам совсем нечем заняться, что ли?

Ну выкурите там айкосы, посмотрите на корабельные сосны, ну куда вы лезете, а…

Сергей Донцов

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