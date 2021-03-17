Украина Минздрав расширил оранжевую зону карантина из-за резкого роста числа госпитализаций

2021-03-17 13:24

Минздрав расширил оранжевую зону адаптивного карантина в Украине, теперь в нее входят 16 областей и столица, хотя еще вчера в оранжевой зоне находилось 10 регионов.

Как свидетельствуют данные на сайте МОЗ в оранжевой зоне оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В красной зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в желтой зоне.

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

  • Киев - 90,3
  • Винницкая область - 136,5
  • Житомирская область - 111,9
  • Закарпатская область - 98,3
  • Ивано-Франковская область - 133,1
  • Киевская - 65,3
  • Николаевская область - 99,1
  • Одесская - 62,3
  • Хмельницкая область - 87,0
  • Черновицкая область - 99,4
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