Украина Минздрав расширил оранжевую зону карантина из-за резкого роста числа госпитализаций

2021-03-17 13:24

Минздрав расширил оранжевую зону адаптивного карантина в Украине, теперь в нее входят 16 областей и столица, хотя еще вчера в оранжевой зоне находилось 10 регионов.

Как свидетельствуют данные на сайте МОЗ в оранжевой зоне оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В красной зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в желтой зоне.

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена: