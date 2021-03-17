Курьезы фото + видео Рада перегрелась: в зале парламента загорелся пульт для голосования

2021-03-17 14:21

Сегодня в зале ВРУ произошло ЧП -  загорелся пульт для голосования. Спикер парламента Дмитрий Разумков в связи с эти объявил небольшой перерыв.

А тем временем народные депутаты принялись сообщать о возгорании пульта для голосования в Соцсетях.

Некоторые даже с юмором написали, что Рада перегрелась.

"В Верховной Раде загорелся пульт. Рада перегрелась )))", - сообщил в ФБ нардеп из Евросолидарности Владимир Арьев.

"В секторе партии "Голос" загорелся пульт для голосования", - написал в Телеграм-канале депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обнародовал фото - возгорание произошло в пульте голосования депутата от "Голоса" Леси Василенко.

Сегодня в парламенте действительно горячий день. Нардепы продолжают рассматривать поправки к многострадальному законопроекту о передаче сельхозземель в распоряжение общин, который помимо прочего позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки несельхозназначения за пределами населенных пунктов.

На вчерашнем заседании нардепы сумели рассмотреть всего 160 поправок из 3 тысяч 128 поправок.

Напомним, аналогичный случай произошел в мае прошлого года с пультом нардепа от Слуги народа Максима Ткаченко.

 

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