Украина Новые огромные штрафы вступили в силу, за что накажут на 51 тысячу гривен

2021-03-17 16:20

17 марта, вступает в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения"

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Теперь пьяным водителям грозит штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное на протяжении года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай на протяжении года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.

Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3,4 тыс. грн. Употребление виновником ДТП алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе, влечет наложение штрафа на водителей в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

Кроме того, принятым законом из законодательства исключаются нормы, предусматривающие начисление штрафных баллов. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Возросли и штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, побег с места ДТП, за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

Кроме того, усиление административной ответственности за нарушение ПДД касается также пешеходов, велосипедистов и лиц, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиков животных. Усилена ответственность и за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Нововведения активно комментируют украинцы.

«Нет, тут как раз все правильно! Тут надо повышать, наказывать... Другое дело что все сделано через *опу: за езду в нетрезвом виде штраф 17 тыс/34 тыс, а за побег 3,4 тыс... Какой напрашивается вывод, если ты пьяный и тебя тормозят?! Правильно – бежать», «За бухариков взялись в серьез....наконец то», «Только теперь ваши "бухарики" будут не останавливаться, а бежать передавив кучу народа и наделав аварий, поскольку штраф за побег в разы меньше», «Правильно, что ужесточают, убирают там "на поруки разные" или "за хорошее поведение в коллективе". Я бы еще сильнее гайки закрутил», «Если ты ничего не нарушает, то тебе не за что волноваться. Непристегнутый ремень безопасности-510 гривен», - пишут в Сети.

Отметим, не все считают, что такие штрафы помогут предотвратить аварии на дорогах.

"Наполнение бюджета и ничего более. Никакого отношения к снижению аварийности и ДТП это не имеет. От слова совсем. Государство в очередной раз доказывает: Зарабатывать не умеем и поэтому залезем к вам в карман", - пишут в комментариях.