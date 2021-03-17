Украина Нафтогаз объяснил, как получить льготы на газ

2021-03-17 17:00

Нафтогаз оправдался за неначисление льготы абоненту с начала отопительного сезона.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на публикацию газопоставляющей компании в Фейсбуке.

«Сменила поставщика газа еще в декабре 2020 года, 23 декабря открыли лицевой счет. И до сих пор не учитывают льготу! Я инвалид по зрению, имею льготу 50% на отопление газом в отопительный период. Куда я только не обращалась с этим вопросом!!! И во все Управления социальной защиты населения своего района, города и области! И конечно в колл-центр ГП "Нафтогаз Украины", где операторы совсем "отмороженные", они, как чат-боты, даже не понимают о чем их спрашивают?!!!», - сообщила абонентка Нафтогаза.

В газопоставляющей компании, в ответ на данный отзыв сообщили, что «Министерство социальной политики Украины упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы».

«Теперь налажена система обмена данных в электронном формате между поставщиками и органами соцзащиты, клиентам не нужно посещать лично сообщать Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячную цену на газ. Если Вы ранее пользовались льготами или субсидиями, они за Вами сохраняются. Пока не нужно посещать или лично сообщать Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячную цену на газ. Смена поставщика газа не влияет на льготы и субсидии, которые начислялись Вам до этого. Процедура написания заявки и набор документов не отличаются от общих процедур изменения газоснабжающей компании. При подаче заявки необходимо лишь указать наличие льгот или субсидий. Для проверки наличия льготной категории в Вашем личном кабинете, напишите, пожалуйста, в личку Ваш личный счет и ФИО владельца счета. Мы проверим информацию и обязательно Вам поможем», - сообщили в Нафтогазе.