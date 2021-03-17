Оставят без субсидий, в Минсоцполитики предупредили украинцев, кто и почему не дождется помощи: "Если в семье есть..."

Некоторые украинцы могут лишиться субсидии на оплату коммунальных услуг
В Министерстве социальной политики объяснили, кто под угрозой.
Причины для отказа в субсидии:
Чтобы посчитать размер субсидии доход на одного члена семьи делят на прожиточный минимум (2189 грн), на базовый коэффициент 2 и умножают на 15%. Полученная цифра – та часть от общего дохода семьи, которую не покрывает субсидия. Дальше от расходов на коммуналку в пределах нормативов отнимают полученную цифру. Это и есть размер субсидии.
При этом украинцы отмечают, что нормативы значительно занижены, из-за чего в действительности приходится отдавать за коммуналку значительную часть дохода семьи.
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