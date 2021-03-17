Украина Оставят без субсидий, в Минсоцполитики предупредили украинцев, кто и почему не дождется помощи: "Если в семье есть..."

2021-03-17 18:00

 

Некоторые украинцы могут лишиться субсидии на оплату коммунальных услуг

В Министерстве социальной политики объяснили, кто под угрозой.

Причины для отказа в субсидии:

  • Площадь квартиры больше 130 кв.м, или площадь дома от 230 квадратов.
  • В течение 12 месяцев до обращение за субсидией кто-либо из семьи сделал покупку на сумму от 50 тыс. грн.
  • Есть автомобиль, которому не больше 5 лет.
  • Если в семье есть совершеннолетний, который нигде не работает, не платил единый соцвзнос как минимум 3 месяца подряд.
  • Есть трехмесячный долг по коммуналке размером от 340 грн.
  • Не вернул "лишнюю" субсидию (если она была насчитана по ошибке).
  • В семье есть должник, который три месяца или дольше не платит алименты.

Чтобы посчитать размер субсидии доход на одного члена семьи делят на прожиточный минимум (2189 грн), на базовый коэффициент 2 и умножают на 15%. Полученная цифра – та часть от общего дохода семьи, которую не покрывает субсидия. Дальше от расходов на коммуналку в пределах нормативов отнимают полученную цифру. Это и есть размер субсидии.

При этом украинцы отмечают, что нормативы значительно занижены, из-за чего в действительности приходится отдавать за коммуналку значительную часть дохода семьи.

 

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