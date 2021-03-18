Украина Что сейчас на самом деле происходит в зоне ООС на Донбассе

2021-03-18 10:22

В течение минувших суток, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщила пресс-служба штаба ООС, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Пески и Гнутове, боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В секторе "Север", в пригороде Луганского боевики обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи поселка Светлодарское, боевики вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку населенного пункта Новотошковское – из подствольных гранатометов.