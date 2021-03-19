Украина С 6 апреля экзамены на получение прав украинцы будут сдавать по новым билетам

2021-03-19 13:43

Будущие водители с 6 апреля будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым билетам. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра.

"С 6 апреля будущие водители уже составлять теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все изменения будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен у нас на сайте.

Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие – устранены", - говорится в сообщении.

В сервисном центре также добавили, что обновили билеты в соответствии с изменениями в законодательстве и учитывая предложения преподавателей профильных вузов и всех желающих.