Мир Новые правила получения водительских удостоверений в Украине - как теперь получить права

2022-07-25 14:31

В Украине заработали новые правила получения водительских прав, сообщает МВД

Если раньше в автошколе обучали два месяца, после чего сдавали сразу два экзамена по теории и практике вождения, то теперь будут месяц изучать правила дорожного движения, затем сдавать экзамен в сервисном центре.

А после этого учиться навыкам вождения и сдавать экзамен после курса практики.

Чтобы получить водительские права, украинцам нужно совершить ряд действий: