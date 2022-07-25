Новые правила получения водительских удостоверений в Украине - как теперь получить права
2022-07-25 14:31
В Украине заработали новые правила получения водительских прав, сообщает МВД
Если раньше в автошколе обучали два месяца, после чего сдавали сразу два экзамена по теории и практике вождения, то теперь будут месяц изучать правила дорожного движения, затем сдавать экзамен в сервисном центре.
А после этого учиться навыкам вождения и сдавать экзамен после курса практики.
Чтобы получить водительские права, украинцам нужно совершить ряд действий:
- пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, которое будет действительно на протяжении года
- пройти теоретический экзамен в сервисном центре МВД для того, чтобы получить возможность далее пройти практическое обучение
- найти автошколу и взять там уроки
- сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в школе, которое будет действительно на протяжении двух лет
- в сервисном центре МВД сдать практический экзамен, после чего - получить права.