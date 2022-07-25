Мир Новые правила получения водительских удостоверений в Украине - как теперь получить права

2022-07-25 14:31

В Украине заработали новые правила получения водительских прав, сообщает МВД

Если раньше в автошколе обучали два месяца, после чего сдавали сразу два экзамена по теории и практике вождения, то теперь будут месяц изучать правила дорожного движения, затем сдавать экзамен в сервисном центре.

А после этого учиться навыкам вождения и сдавать экзамен после курса практики.

Чтобы получить водительские права, украинцам нужно совершить ряд действий:

  1. пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, которое будет действительно на протяжении года
  2. пройти теоретический экзамен в сервисном центре МВД для того, чтобы получить возможность далее пройти практическое обучение
  3. найти автошколу и взять там уроки
  4. сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в школе, которое будет действительно на протяжении двух лет
  5. в сервисном центре МВД сдать практический экзамен, после чего - получить права.

 

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