Политика В США намерены выделять по $300 млн на военню помощь Украине в течение четырех лет

2021-03-18 22:00

 

Комитет по иностранным делам Сената США намерен выделять по 300 млн долларов на военную помощь Украине в течение четырех лет. Об этом говорится на сайте комитет по иностранным делам Сената США.

Известно, что соответствующая инициатива прописана в Акте о партнерстве в области безопасности Украины.

Сообщается, что акт о партнерстве в области безопасности Украины подготовили представители как Демократической, так и Республиканской партии США.

В документе сенаторы предложили выделять средства на военную помощь Украине в течение 2022-2026 лет. Помощь может включать и предоставление Украине летального вооружения.

"Сохранение суверенитета Украины имеет решающее значение как для национальной безопасности США, так и для нашего мирового порядка. Агрессия Владимира Путина против Украины продолжается, и, таким образом, поддержка США тоже должна продолжаться с целью защиты права Украины на самоопределение", - сказала сенатор Джин Шахин.

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