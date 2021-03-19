Политика Сегодня внеочередное заседание Рады - основные вопросы, которые рассмотрит ВРУ 19 марта

2021-03-19 11:01

Верховная Рада сегодня начала свою работу с часа вопросов к правительству о состоянии выполнения плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни Covid-19. Кроме этого, в парламенте выступит президент Литвы Гитанас Науседа.

Далее нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту о передаче сельхозземель в распоряжение общин, который помимо прочего позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки несельхозназначения за пределами населенных пунктов.

Также на повестке дня еще один законопроект по земельной реформе, который предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Для второго чтения предложены проекты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях, о приватизации объектов большой приватизации и налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В первом чтении Рада рассмотрит урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период карантина, перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, упрощение создания и стимулирования деятельности индустриальных парков.

На повестке дня и запрет продажи лекарственных средств детям и усиление ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека.

На 13:00 запланировано внеочередное заседание Рады. На повестке дня два вопроса, один из них - вынужденные трехнедельные "каникулы" из-за введения локдауна в Киеве.

В частности, из-за введения локдауна в Киеве в ВРУ планируют приостановить пленарные заседания на три недели - до 13 апреля 2021 года.