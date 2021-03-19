Украина ПЦР-тест сделают обязательным требованием для пересечения границы Украины

2021-03-19 14:42

Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирование на COVID-19.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов в ходе “часа вопросов” к правительству в Верховной Раде.

“Относительно справки об отрицательном результате теста ПЦР: МОЗ внес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которое это предусматривают”, – отметил министр.

“Уверен, что на ближайшем заседании (Кабмина) этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тест за 48 часов”, – добавил глава Министерства охраны здоровья Украины.

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ПЦР-тест сделают обязательным требованием для пересечения границы Украины 2021-03-19 14:42
Украинским водителям будут платить по 10% от штрафа за сообщение о нарушениях ПДД 2021-03-19 14:23
С 6 апреля экзамены на получение прав украинцы будут сдавать по новым билетам 2021-03-19 13:43