Украина ПЦР-тест сделают обязательным требованием для пересечения границы Украины

2021-03-19 14:42

Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирование на COVID-19.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов в ходе “часа вопросов” к правительству в Верховной Раде.

“Относительно справки об отрицательном результате теста ПЦР: МОЗ внес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которое это предусматривают”, – отметил министр.

“Уверен, что на ближайшем заседании (Кабмина) этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тест за 48 часов”, – добавил глава Министерства охраны здоровья Украины.