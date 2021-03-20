Фото-видео Сторонники Стерненко забросали Офис президента файерами, разрисовали краской и разбили окна

2021-03-20 23:23

 

В Киеве возле Офиса президента на Банковой прошла акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко.

Протестующие жгли файеры и бросали их в сторону полицейских.

Кроме того, они разбили стекло в центральных дверях ОП, и разрисовали их вместе со стенами, написав: «Аваков - черт», а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Во время акции сторонники Стерненко выдвинули свои требования к президенту Владимиру Зеленскому. Среди них:

- отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову,

- освободить Стерненко и Андрея Антоненко,

- ввести санкции против Андрея Портнова.

А завершился протест салютом по случаю дня рождения Стерненко. Ему сегодня исполнилось 26 лет.

Приговор Стерненко: что известно

- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества в деле о похищении местного депутата, участника Антимайдану Сергея Щербича.

- Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

- 19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

- Кроме того, Приморский райсуд Одессы с Сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве напал на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

 

 

 

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на выходные: Украину снова накроют мокрые снегопады и морозы до – 10°C

2021-03-19 16:31

В Офисе президента анонсировали новое заседание СНБО в пятницу

2021-03-18 21:20

В Киеве больница за сутки приняла более 60 скорых с больными коронавирусом

2021-03-18 21:00

КАРТА Прогноз погоды на 18 марта: Украину снова накроют дожди с мокрым снегом

2021-03-18 11:01

Еще новости в разделе "Фото-видео"

Сторонники Стерненко забросали Офис президента файерами, разрисовали краской и разбили окна

2021-03-20 23:23

фото Письма из тайника в комоде принцессы Дианы распродали на аукционе

2021-03-19 22:12

фото Как художники переосмыслили украинскую политику - это реально стоит увидеть

2021-03-19 12:05

фото Юная легкоатлетка Мария Буряк слила в Instagram новые соблазнительные пляжные фото

2021-03-19 09:23
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

Сторонники Стерненко забросали Офис президента файерами, разрисовали краской и разбили окна 2021-03-20 23:23
фото Письма из тайника в комоде принцессы Дианы распродали на аукционе 2021-03-19 22:12
фото Как художники переосмыслили украинскую политику - это реально стоит увидеть 2021-03-19 12:05
фото Юная легкоатлетка Мария Буряк слила в Instagram новые соблазнительные пляжные фото 2021-03-19 09:23