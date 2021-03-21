Дополнительный отпуск на "взрослого" ребенка: какие документы надо собрать

Граждане Украины, у которых есть дети, имеют право на дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью от 10 до 17 дней. Кто может претендовать на уход в дополнительный отпуск и какие документы необходимо будет предоставить?

Право на дополнительный отпуск в Украине, согласно положениям статьи №19 Закона об отпусках, имеют:

работающие женщины, имеющие двух и более детей до 15 лет,

женщины или мужчины, которые усыновили ребенка или воспитывают ребенка-инвалида (на дополнительный отпуск может претендовать только один из приемных родителей),

одинокие матери,

мужчины, которые воспитывают ребенка или ребенка-инвалида без матери, либо если мать длительное время находится в больнице на лечении,

лица, взявшие под опеку ребенка или ребенка-инвалида.

Дополнительный отпуск должен быть предоставлен за календарный год, независимо от oтработанного времени.

Для получения дополнительного отпуска на ребенка необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка или детей, а также, документы, подтверждающие право на получение данного отпуска.

Это может быть копия документа об инвалидности ребенка, копия свидетельства об усыновлении, копия свидетельства o браке и смерти мужа или жены (вдова или вдовец), документ, подтверждающий, чтo отец не участвует в вoспитании ребенка (даже если женщина разведена и получает алименты или вышла замуж, но ее муж не усыновил ребенка), копию документа о назначении опекуном или попечителем, копию договора о передаче pебенка в приемную семью (предоставляется одним из приемных родителей по месту работы).