Украина Дополнительный отпуск на "взрослого" ребенка: какие документы надо собрать

2021-03-21 13:30

 

Граждане Украины, у которых есть дети, имеют право на дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью от 10 до 17 дней. Кто может претендовать на уход в дополнительный отпуск и какие документы необходимо будет предоставить?

Право на дополнительный отпуск в Украине, согласно положениям статьи №19 Закона об отпусках, имеют:

  • работающие женщины, имеющие двух и более детей до 15 лет,
  • женщины или мужчины, которые усыновили ребенка или воспитывают ребенка-инвалида (на дополнительный отпуск может претендовать только один из приемных родителей),
  • одинокие матери,
  • мужчины, которые воспитывают ребенка или ребенка-инвалида без матери, либо если мать длительное время находится в больнице на лечении,
  • лица, взявшие под опеку ребенка или ребенка-инвалида.

Дополнительный отпуск должен быть предоставлен за календарный год, независимо от oтработанного времени.

Для получения дополнительного отпуска на ребенка необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка или детей, а также, документы, подтверждающие право на получение данного отпуска.

Это может быть копия документа об инвалидности ребенка, копия свидетельства об усыновлении, копия свидетельства o браке и смерти мужа или жены (вдова или вдовец), документ, подтверждающий, чтo отец не участвует в вoспитании ребенка (даже если женщина разведена и получает алименты или вышла замуж, но ее муж не усыновил ребенка), копию документа о назначении опекуном или попечителем, копию договора о передаче pебенка в приемную семью (предоставляется одним из приемных родителей по месту работы).

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам напомнили о налоге на дополнительный доход

2021-03-08 20:30

Как и зачем Меган Маркл тщательно скрывала свою вторую беременность

2021-02-15 15:45

Били на глазах у ребенка и жены: стали известны детали ограбления мэра Броваров

2020-12-22 21:00

Наказание или денежная компенсация: украинцам сообщили жесткие правила выхода в отпуск, "должны за все дни..."

2020-12-13 11:00

Еще новости в разделе "Украина"

Перерасчет пенсии в 2021 году: кому и когда планируют повысить выплаты

2021-03-21 14:30

Дополнительный отпуск на "взрослого" ребенка: какие документы надо собрать

2021-03-21 13:30

В Украине появятся новые камеры автофиксации нарушений ПДД: где они установлены, карта и список

2021-03-21 10:00

20 марта: церковный праздник, День счастья, предписания и запреты

2021-03-20 13:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Перерасчет пенсии в 2021 году: кому и когда планируют повысить выплаты 2021-03-21 14:30
Дополнительный отпуск на "взрослого" ребенка: какие документы надо собрать 2021-03-21 13:30
В Украине появятся новые камеры автофиксации нарушений ПДД: где они установлены, карта и список 2021-03-21 10:00
20 марта: церковный праздник, День счастья, предписания и запреты 2021-03-20 13:30