ВОЙНА В Украине В Киевской области арестован офицер, который брал деньги за оформление отпусков военным

2024-02-15 15:37

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части в Киевской области, который брал деньги за оформление отпусков и решение других социально-бытовых вопросов. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 15 февраля.

Когда подчиненные писали рапорты на материальную помощь, компенсацию на оздоровление или получение отпуска, руководитель требовал от них "процент" для себя. Офицер брал от 1500 до 5000 гривен с каждого солдата. Величина взятки зависела от должности военнослужащего и выплаты.

Правоохранители выяснили, что с октября 2022 года по июнь 2023 года чиновник "обложил данью" 26 военных, получив от них более 160 тысяч гривен. При этом офицер не опасался получать взятки на свою банковскую карту.

Следователи ГБР сообщили военному чиновнику о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.