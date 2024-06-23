Политика Нидерланды и еще одна страна совместно передадут Украине дополнительный комплекс Patriot

2024-06-23 11:30



Полноценный ЗРК удалось собрать "по частям", которые предоставили две страны.

Нидерланды совместно с еще одной страной собираются поставить Украине систему Patriot. Как пишет NL Times, об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

По ее словам, Нидерланды и еще одна страна смогли собрать полноценный ракетный комплекс из различных элементов. Эта работа продолжалась уже некоторое время.

Оллонгрен заявила, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины, ведь позволяет противостоять многим атакам России. Министр считает, что это "очень хорошая новость", что Румыния тоже объявила о поставке собственной системы Patriot на этой неделе.

По словам чиновницы, на прошлой неделе на заседании в Брюсселе, посвященном вопросам поставок Patriot Украине, был составлен очередной перечень помощи. Министр говорит, что "все кусочки пазла" на столе.

Вместе с тем Оллонгрен не захотела называть вторую страну, вместе с которой Нидерланды собрали для Украины полноценный ЗРК. По ее мнению, привлеченная страна должна сама об этом объявить.

Также министр не сказала, когда этот Patriot попадет в Украину: чтобы не давать россиянам никакой информации.

Как отмечает NL Times, в прошлом Нидерланды уже передавали Украине отдельные компоненты для системы Patriot - пусковые установки и ракеты-перехватчики.

Справочно. Зенитно-ракетный комплекс Patriot представляет собой несколько отдельных элементов - радар, пункт управления, блок энергообеспечения, пусковые установки с ракетами и вспомогательное оборудование. Таким образом, в состав комплекса входит несколько отдельных машин, что позволяет достаточно легко формировать комплекс из отдельных элементов и при необходимости передавать элементы из состава одного комплекса в другой.

Потребность Украины в ЗРК Patriot

По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно еще 7 систем Patriot, чтобы закрыть крупные города от российских воздушных атак. Недавно он сообщил, что сейчас ведутся переговоры о предоставлении Украине 5 из 7 необходимых систем.

Как писал УНИАН, Пентагон приостановил отгрузку новых ракет к системам Patriot в другие страны. Теперь все, что производит американская промышленность, в первую очередь идет на нужды ПВО Украины. Такая ситуация продлится не менее 16 месяцев.