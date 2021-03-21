Украина Перерасчет пенсии в 2021 году: кому и когда планируют повысить выплаты

2021-03-21 14:30

В марте украинцам повысили пенсии. В Украине индексировали выплаты восьми миллионам граждан. В частности, 46,3% пенсионеров получили повышение выплаты до 100 гривен, 31,8% пенсионеров – от 100 до 400 гривен, 7,6% – от 400 до 500 гривен, 7% – от 500 до 700 гривен, 4 – от 700 до 1000 гривен 3,3% – более 1000 гривен.

АиФ.ua в своем новом материале разбирался подробнее в этом вопросе.

В ПФУ сообщали, что полный размер пенсии рассчитывается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 гривен для пенсионеров старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 гривен для тех, кому и сполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

Часть экономистов выражает мнение, что мартовское повышение пенсий некорректно называть таковым, потому что с 1 января тарифы на газ и электроэнергию возросли. Они считают, что текущее повышение не компенсирует должным образом рост цен на энергоресурсы.

Следующий этап повышения пенсий состоится в апреле: выплаты пересчитают для работающих пенсионеров.

Также должны состояться еще два повышения пенсий – в июле и декабре. Они будут связаны с пересмотром прожиточного минимума.

Вследствие двухэтапного повышения прожиточного минимума, получат надбавки граждане со сверхурочным стажем, участники и инвалиды войны, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и пенсионеры с особыми заслугами.

С 1 октября ожидаются прибавки в 400 гривен для пенсионеров старше 75. Изначально планировалось, что это произойдет в июле, но текущая экономическая ситуация, очевидно, не позволяет это сделать летом.

В целом повышение выплат в 2021 году стоит ожидать 10 миллионам украинцев из общего количества - 11,1 миллионов пенсионеров.