Украина В Верховном суде объяснили по поводу не привитых детей в школе

2021-03-23 21:00

 

Суд считает, что отстранение таких детей от занятий - это правильно

Верховный суд Украины оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми ранее отказали в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту. Таким образом, ВС признал, что отстранение от учебы детей без соответствующих возрасту прививок законно.

В суде подчеркнули, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку, однако в данном случае индивидуальное право отказаться от прививки "противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей". "Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Следовательно, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов", - объяснили судьи.

Кроме того, отмечается, что право ребенка на получение образования не нарушено, так как существуют альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в том числе - и в самом учебном заведении.

Между тем, это не всегда зависит от желания и возможностей детей и их родителей: например, в роддомах Украины новорожденных детей уже выписывают без прививки БЦЖ, так как противотуберкулезная вакцина закончилась, а новую Минздрав не закупил.

На заседании 22 марта Кабмин изменил правила работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидопасности. Решение о запрете регулярных и нерегулярных железнодорожных и автомобильных перевозок в "красной" зоне принимать местные власти.

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