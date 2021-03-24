Украина Что сейчас на самом деле происходит в зоне ООС на Донбассе

2021-03-24 10:03

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано десять обстрелов позиций украинских военных со стороны сепаратистов. Для ВСУ сутки прошли без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, возле Водяного, противник открывал огонь по позициям ООС из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, сепаратисты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Шумов противник вел огонь по позициям ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Широкино - по украинским позициям стреляли из стрелкового оружия. Вблизи Славного – враг использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – отметили в штабе.

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