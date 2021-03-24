Украина Минздрав отреагировал внезапную смерть военнослужащей в Одесской области после вакцинации

2021-03-24 10:22

В МОЗ Украины призывают общественность и СМИ не делать преждевременных выводов о причинах внезапной смерти военнослужащей в Одесской области вскоре после прививки от COVID-19. Точные причины смерти будут установлены судебно-медицинской экспертизой. 

По предварительной информации, смерть военной наступила в результате острых расстройств кровообращения.

"Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни", - сообщили в Минздраве.

Военная получила прививку вакциной Covishield 21 марта. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была отправиться в зону операции Объединенных сил.

"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - говорится в заявлении.

После прививки, по состоянию на утро 23 марта, женщина жалоб на здоровье не высказывала.

"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно. Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей", - добавили в Минздраве.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Одесской области из-за снегопада временно перекрыли трассы

2021-01-28 11:15

ЦИК по решению суда отменила результаты голосования - где будут перевыборы

2020-11-19 12:15

COVID-19 обнаружен еще у одного новоизбранного мэра - чиновник перешел на удаленку

2020-11-18 09:40

Коронавирус в Одесской юракадемии как политтехногия,- эксперт

2020-10-19 20:38

Еще новости в разделе "Украина"

В Карпатах объявлен повышенный уровень лавинной опасности - туристов просят не рисковать

2021-03-24 12:40

Раскрыты новые данные о массовой закупке индийской вакцины для украинцев

2021-03-24 12:23

В СНБО заявили, что в Украине есть все предпосылки для введения полного локдауна

2021-03-24 11:39

КАРТА Прогноз погоды на 24 марта: сегодня снова ожидаются дожди, к ночи приморозит

2021-03-24 11:01
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Карпатах объявлен повышенный уровень лавинной опасности - туристов просят не рисковать 2021-03-24 12:40
Раскрыты новые данные о массовой закупке индийской вакцины для украинцев 2021-03-24 12:23
В СНБО заявили, что в Украине есть все предпосылки для введения полного локдауна 2021-03-24 11:39
КАРТА Прогноз погоды на 24 марта: сегодня снова ожидаются дожди, к ночи приморозит 2021-03-24 11:01