Украина Весенний призыв: Кабмин утвердил численность и сроки в 2021 году

2021-03-24 18:20

 

Кабинет министров Украины принял распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объем расходов для проведения призыва в апреле - июне 2021 года. Всего подлежат отправке в армию 14 246 граждан.

Постановление было принято во время заседания правительства 24 марта, которое транслировалось на Youtube.

Из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать - 6500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальной гвардии - 4646 человек, в Госпогранслужбу - 2500 человек.

Распоряжением также утверждена сумма средств в размере 66 млн гривен на проведение призыва.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек, из них: 4540 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93 гривны 13 копеек - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).

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