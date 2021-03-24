Украина Кабмин утвердил новую организацию питания в школах

2021-03-24 19:40

 

Новая система основывается на принципах здорового питания с учетом физиологических потребностей детей, заявили в Кабмине.

24 марта Кабинет министров Украины утвердил кейтеринг - новую организацию питания для школ и детских оздоровительных заведений. Об этом сообщает APnews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно принятому решению, главы учебных заведений могут выбрать самую эффективную модель организации питания – кейтеринг, который должен соответствовать всем требованиям к безопасности пищевых продуктов.

Также эта система предусматривает структуру питания, базирующуюся на рекомендациях ВОЗ по принципам здорового питания с учетом физиологических потребностей детей.

Кроме того она устанавливает перечень продуктов, которые должны быть в ежедневном рационе учеников: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

В случае, если у ребенка есть определенные противопоказания, учебное заведение обязано организовать отдельное питание для него.

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Украина

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