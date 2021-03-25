Украина С сегодняшнего дня Чернобыльская АЭС переходит на особый режим

2021-03-25 13:24

Чернобыльская атомная электростанция с 25 марта переходит на особый режим работы. Такое решение было принято в связи с введением противоэпидемических мер. 

"Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС принял решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24.03.2021 № 376 "О введении простоя на предприятии", -  сообщает пресс-служба ЧАЭС.

В администрации ЧАЭС уточнили, что минимум до 4 апреля 2021 на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта.

"Также будут привлекаться работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходима", - отметили в администрации.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны. На сегодняшний день в "красной" зоне карантина находятся девять регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

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