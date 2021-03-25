Украина Степанов отвергает связь между вакциной CoviShield и смертью военнослужащей в Одесской области

2021-03-25 13:02

Между вакцинацией от коронавируса и смертью военнослужащей в Одесской области связи нет, утверждает глава Минздрава Максим Степанов, пишет Радио Свобода.

"Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca (в Украине применяется индийский аналог этого препарата AstraZeneca - CoviShield, - ред.) - поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейского медицинского агентства, ВОЗ - и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких либо сердечно сосудистых заболеваний.

Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у нее случился инфаркт, потому что она имела серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никоим образом не связано", - заявляет министр.

Он пояснил, что каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, "независимо от чего он умер", расследуют медики.