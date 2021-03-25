В полиции показали статистику за время действия новых штрафов за нарушение ПДД

За неделю работы новых, более жестких штрафов для нарушителей ПДД Национальной полицией Украины был составлен 2 241 протокол о вождении в нетрезвом состоянии.
Больше всего зафиксировали нарушений скоростного режима. Статистику в четверг, 25 марта, опубликовала пресс-служба Патрульной полиции на своем Telegram-канале.
Кроме штрафов пьяным водителям, за этот период копы оформили:
3 149 постановлений по ч. 5 ст. 121 (нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП.
8 696 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч) КоАП.
570 постановлений по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КоАП.
1 969 постановлений по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КоАП.
531 постановление по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.
1 226 постановлений по ч. 1 ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами) КоАП.
Правоохранители подчеркнули, что ответственность за безопасность на дорогах – обязанность каждого гражданина, и призвали украинцев придерживаться правил.