Украина С 1 апреля в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам

2021-03-26 12:23

С 1 апреля Пенсионный фонд Украины должен провести перерасчет пенсий работающим пенсионерам. 

Это предусмотрено ст. 42 закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

“Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета”, – говорится в законе.

Согласно закону, пенсию пересчитают тем работающим пенсионерам, кому пенсия была назначена, или уже пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Этот срок не зависит от перерывов в работе. Перерасчет пенсии производится из заработной платы (дохода), с которой исчислена пенсия. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально.

По данным Госстата, на сегодня в Украине 2,7 млн пенсионеров. Из них вышли на пенсию в течение двух последних лет около 700 тысяч. То есть, перерасчет будет осуществлен примерно для 2 млн пенсионеров.

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С железнодорожного вокзала Львова срочно эвакуировали сотни пассажиров 2021-03-26 13:02
С 1 апреля в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам 2021-03-26 12:23