Украина Скоро в Украине могут начаться перебои с отоплением - Нафтогаз вынес последнее предупреждение

2021-03-26 19:28

В Украине могут начаться перебои с отоплением из-за долгов компаний теплоэнергетики, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз-Украины".

Как сообщили в "Нафтогазе", по состоянию на данное время 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одно из требований для получения газа в рамках спецобязательств. Для поставок газа в апреле эти компании должны заплатить более 820 млн грн.

"Нафтогаз" заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ. Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно отработать весь отопительный сезон, производители тепла должны выполнять обязательные условия поставки газа", - говорится в сообщении.

 Напомним, с 1 мая на газ для населения может быть установлена фиксированная цена на год - 7,86 грн/куб. м.

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Спутниковый мониторинг: в Киевской области обнаружено 57 нелегальных свалок 2021-03-26 17:29
Знаменитый Печерский суд Киева заблокировал 12 информационных сайтов 2021-03-26 14:07