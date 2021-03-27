Украина Стали известны новые тарифы на газ в Украине

2021-03-27 14:30

 

Украинские газоснабжающие компании опубликовали новые цены на газ для населения на апрель. Большинство компаний установили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Об этом сообщает консультационный центр «ГазПравда», занимающийся публикацией цен, устанавливаемых поставщиками газа.

В частности, зарегистрированные в Киеве компании «ЭРУ Людям» и «ЭРУ Трейдинг» предлагают газ по цене 6,75 гривен за кубометр, львовский «ГалНафтогаз» - 6,85 гривен.

Стоит заметить, что целый ряд газоснабжающих компаний установили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр - предельная цена, которую разрешал выставить Кабинет министров до конца марта. По такой цене газ в апреле предлагают снабжающие компании в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Винницкой, Харьковской, Запорожской и других областях.

При этом, на данный момент максимальные цены предлагают мариупольские компании «МарГаз» и «АзовГаз» - 8,25 и 8,75 гривен соответственно.

Ранее мы сообщали, что Нафтогаз Украины установил цену на газ для бытовых потребителей в апреле. Она составит 6,86 грн за кубометр.

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