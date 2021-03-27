Украина Украинцам показали новые возможности приложения Дия

2021-03-27 15:00

 

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров впервые протестировал новую функцию приложения Дия - авторизацию через NFC.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Telegram-канал министра.

«Мы придумали это год назад. Не помню как. Но помню, что был Олег Гороховский с нами. Когда он участвует в борде — всегда что-то подобное рождается. Просто берёшь ID-паспорт, прикладываешь к телефону и ты зарегистрирован в Дии. Не нужен ни банк, ни bank id. Уверен, что такого не делало ни одно государство в мире», - рассказал Федоров.

Также министр цифровой трансформации сообщил, что данная фикция будет доступна всем украинцам после презентации на Diia Summit.

 

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