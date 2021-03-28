Украина Минобразования обещает повысить зарплаты учителям: когда и насколько

2021-03-28 13:00

В Украине в очередной раз должны повысить зарплаты учителей. На этот раз заоблачных цифр не называют. Обещают повысить выплаты им на скромные 9%. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкалет.

Зарплаты учителей - отдельная тема новой украинской истории. Еще в начале своего президентства Владимир Зеленский пообещал педагогам зарплату в размере 4 тысяч долларов. Но пока им еще до этой цифры далеко.

Осенью прошлого года планы правительства уже были значительно скромнее, но и тогда власть обещала учителям повышение зарплаты и одновременно отчаянно искала источники, из которых можно было взять дополнительный ресурс.

В частности, прошлогодняя руководительница Минобразования Анна Новосад заявляла, что деньги на повышение зарплаты педагогам появятся после того, как Минобразования закроет "лишние" школы. Тогда и освободятся средства на зарплату.

Впоследствии, в ноябре, Камин заморозил повышение выплат учителям на год, до 1 января 2022. Однако с 1 января 2021 все-таки зарплату учителей немного повысили. И вот теперь снова обещают дать им больше. Правда, повышение придется подождать до декабря.

"Говоря об усилиях МОН для обеспечения гарантий на достойные условия труда педагогов, Сергей Шкарлет напомнил, что с 1 января 2021 должностные оклады педагогов увеличены на 20%. С 1 декабря текущего года запланировано очередное повышение - еще почти на 9%", - говорится в информации от Минобразования.

Таким образом, в этом году по сравнению с прошлым годом, зарплаты учителей должны вырасти примерно на 30%.