Украина В метро Киева изменили правила проезда: где можно купить и пополнить е-билет

2021-03-30 21:20

 

В Киеве с 31 марта перестанут действовать зеленые (бесконтактные) карточки для проезда в метрополитене.

Об этом сообщает Хвиля.

Для проезда в метро будет действовать электронный билет, который можно купить на станциях Киевского метрополитена, в Т-киосках, в терминалах самообслуживания е-билета.

Электронный билет можно пополнить через приложение Киев Цифровой, на станциях Киевского метрополитена, в личном кабинете киевлянина, в терминалах самообслуживания е-билета и EasyPay.

В ближайшее время электронный билет можно будет пополнить с помощью мобильного приложения Ощад 24/7, а также в терминалах самообслуживания Ощадюанка и на портале EasyPay.

Разовым электронным билетом является QR-код (на бумажных носителях или в электронном виде), который можно приобрести: в личном кабинете пользователя на сайте https://id.kyivcity.gov.ua, предварительно зарегистрировавшись; в Т-киосках; в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook, KyivPayBot в Телеграмм и Facebook, в кассах на всех станциях метрополитена.

Напомним, в Киеве с 1 апреля отменяются ограничения скорости движения транспорта до 50 км/ч на нескольких улицах и шоссе. Так, на семи улицах и шоссе с апреля будет разрешена скорость до 80 км/ч. Речь идет о таких улицах, как ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака); ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков); ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста). Также ездить быстрее можно будет на Надднепрянском шоссе; Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного). Кроме того, до 80 км/ч можно ездить на проспекте Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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