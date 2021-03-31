Украина Призыв без мобилизации и новые штрафы: детали принятого закона о воинской службе

2021-03-31 08:15

В Украине резервистов теперь смогут привлекать к военной службе без объявления мобилизации

За соответствующий закон №3553 проголосовали 256 народных депутатов.

Так, Верховная Рада Украины приняла закон, который позволит в течение суток привлекать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Вместо военных комиссариатов законом предусматривается создать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Также законом вводится новый вид военной службы, службы по призыву лиц из резервистов в особый период.

Кроме того, законом предусмотрено усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

В частности, нарушение правил воинского учета влечет за собой штраф, составляющий от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн). При этом по состоянию на сегодняшний день размер такого штрафа составляет от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн).

За повторное нарушение предусматривается штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 грн).

Также вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины - уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из резервистов в период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.