Украина Кабмин изменил порядок индексации доходов украинцев: кого коснется

2021-03-31 15:35

Кабинет министров на своем заседании 31 марта принял постановление, которым внес изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населения.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания правительства в YouTube. Проект соответствующего постановления разработан Министерством социальной политики еще в конце 2020 года по собственной инициативе. В пояснительной записке отмечается, что его целью является приведение действующего Порядка в соответствие с недавно принятыми законами и уточнения определенных особенностей начисления индексации в отношении отдельных категорий людей.

Так, принятыми изменениями урегулирован вопрос проведения индексации доходов в том случае, если повышение денежного дохода происходит не с первого числа месяца. Теперь индексация будет определяться, исходя из полного рабочего месяца, но выплачиваться – пропорционально отработанному.

При этом будет проверяться, не превышает ли месячная сумма индексации размера повышения дохода. Если превышает, то индексация применяется только до момента повышения дохода. Для этого месячный размер индексации необходимо разделить на общее количество рабочих дней в месяце и умножить на количество фактически отработанных работником дней до повышения дохода.

Например, заработная плата сотрудника до 15 декабря 2020 года была 5250 грн, а после 15 декабря выросла до 6000 грн. В декабре 2020 года работник должен получить индексацию 70,37 грн, которая рассчитана с учетом величины индекса потребительских цен 3,1%, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц в декабре 2020 года – 2270 гривен (2270 × 3,1: 100 = 70,37). Но поскольку сумма повышения заработной платы в декабре 2020 года (6000-5250=750 грн) превышает сумму индексации, которая сложилась в указанном месяце (70,37 грн), то после 15 декабря 2020 сумма индексации не выплачивается. А вот до 15 декабря сумма индексации составит 31,99 грн (70,37 : 22 (полных рабочих дней в декабре 2020) × 10 (отработанных дней в месяце до 15 декабря 2020)).

Кроме того, документом определяются особенности начисления индексации на доходы военнослужащих, полицейских, работников таможенных органов, которых перевели на работу в другое учреждение либо другую местность в связи с изменениями в организации труда, а также при принятии указанных лиц на работу. Для таких категорий граждан вычисление индекса потребительских цен для проведения индексации осуществляется с месяца, следующего за месяцем повышения тарифной ставки (должностного оклада) по должности, которую занимает вышеуказанный работник.

И наконец, предусмотрены особенности для начисления индексации на алименты. Документом установлено, что в случае проведения государственным или частным исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, вычисление индекса потребительских цен осуществляется нарастающим итогом, начиная со следующего года с месяца, в котором установлен размер алиментов. При этом остается в силе норма, что после начисления индексации размер алиментов не может превышать 50% дохода плательщика алиментов.