Украина Кто заплатил больше: Стала известна средняя цена газа для бытовых потребителей Украины

2021-03-31 18:21

Средняя цена газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн).

Как сообщает Госслужба статистики, средняя цена для бытовых потребителей Украины составила 6 053,8 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 17,4% выше, чем в первом полугодии (5 157,2 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 2 921,9 млн кубометров газа, не бытовые – 8 398,0 млн кубометров.

В то же время цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.

Напомним, “Нафтогаз” второй месяц подряд снижает цены для поставщиков тепла после резкого повышения в конце 2020 года и в начале 2021 года.

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