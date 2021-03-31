Политика "Я живой человек и имею право", - Анна Колесник оправдалась за желание "свалить из этой страны"

2021-03-31 17:40

Нардеп из президентской политсилы "Слуга народа" Анна Колесник оправдалась в Соцсетях за переписку, в которой изъявила желание "свалить из этой страны".

Об этом она написала в Facebook, но позднее удалила свой пост. По словам Колесник, она имела в виду "отдых на майские праздники, а не о том, что собралась покидать страну совсем".

"Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый", – заверила нардеп.

Она добавила, что любит свою страну и в другую выезжать не собирается.

"Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента. И очень обидно, что именно так СМИ растолковало мои слова", – подчеркнула Колесник.

Напомним, Колесник угодила в скандал, когда в телефонной переписке во время заседания Верховной Рады отметила, что "нужно сваливать из этой страны".