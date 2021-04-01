Украина В метро Киева перестали принимать бесконтактные карточки - как оплатить проезд

2021-04-01 13:24

В киевской подземке с сегодняшнего дня, 1 апреля, зеленые карты не действительны.

В метрополитене объяснили, что с 31 марта оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карточки, мобильного приложения или разового билета с QR-кодом.

"Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно было до 31 марта текущего года, в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации № 399 от 05.03.2020 года.

Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки", - говорится в сообщении.

Напомним, в столичном метрополитене хотят разрешить провозить бесплатно спортивное снаряжение.