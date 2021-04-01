Украина Повышение пенсионного возраста украинцам с 1 апреля, кого коснулось: "Родившиеся после..."

2021-04-01 22:00

Согласно закону, принятому еще в 2011-м, каждый год пенсионный возраст увеличивался на полгода

Речь о повышении пенсионного возраста только для женщин. В 2021-м произойдет последний этап, таким образом возраст для выхода на заслуженный отдых с 55 вырос еще на пять лет, и теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.

Следовательно, право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

Кроме того, пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

Также в апреле украинцев ждет очередной перерасчет пенсий, после которого многие получат надбавки.

Отмечается, что выплаты будут проиндексированы примерно для 2 млн украинцев - не всем, а работающим пенсионерам, кому пенсия была назначена или пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019-го.

Перерасчет будет производиться из заработной платы (дохода), с которой рассчитана пенсия. Увеличение выплаты определяется для каждого пенсионера отдельно.