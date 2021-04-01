Украина Нафтогаз объяснил правила начисления субсидий при смене поставщика газа

2021-04-01 21:40

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины напомнила правила начисления и получения субсидий.

Об этом она написала в ответ на вопрос украинки под постом в Фейсбук.

Абонент Нафтогаза попросил уточнить вопрос по поводу субсидии.

«С 1.02.2021 я перешел к Нафтегазу с Житомиргазсбыт, для продолжения получения субсидии в соцбезе требовали по новой подать документы. В результате чего за февраль субсидию отменили, а на март урезали сумму с 1641 грн до 600 грн…», - сообщил он.

В Нафтогазе в очередной раз напомнили, что «Министерство социальной политики Украины упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы».

«Теперь налажена система обмена данных в электронном формате между поставщиками и органами соцзащиты, клиентам не нужно посещать лично и сообщать Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячную цену на газ. Министерство довело до УСЗН упрощенную процедуру информирования о смене поставщика для льготных категорий населения и получателей субсидии, а также отметил, что в условиях противоэпидемических мероприятий и с целью предотвращения распространения COVID-19 местные УСНЗ не должны требовать от получателей льгот и субсидий дополнительного подтверждения или справок по изменению поставщика. Отметим, что субсидианты и льготники могут беспрепятственно сменить поставщика газа и получить лучшую цену на ресурс на рынке. Смена поставщика газа не влияет на льготы и субсидии, которые начислялись клиенту до этого. Процедура написания заявки и набор документов не отличаются от общих процедур изменения газоснабжающей компании», - подчеркнули в газопоставляющей компании.

Кроме этого в Нафтогазе сообщили, что "проверить наличие льготной категории можно в личном кабинете на сайте ГК «Нафтогаз Украины» gas.ua или в чат-боте GASUA в Viber и Telegram"