Украина Нафтогаз объяснил правила начисления субсидий при смене поставщика газа

2021-04-01 21:40

 

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины напомнила правила начисления и получения субсидий.

Об этом она написала в ответ на вопрос украинки под постом в Фейсбук.

Абонент Нафтогаза попросил уточнить вопрос по поводу субсидии.

«С 1.02.2021 я перешел к Нафтегазу с Житомиргазсбыт, для продолжения получения субсидии в соцбезе требовали по новой подать документы. В результате чего за февраль субсидию отменили, а на март урезали сумму с 1641 грн до 600 грн…», - сообщил он.

В Нафтогазе в очередной раз напомнили, что «Министерство социальной политики Украины упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы».

«Теперь налажена система обмена данных в электронном формате между поставщиками и органами соцзащиты, клиентам не нужно посещать лично и сообщать Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячную цену на газ. Министерство довело до УСЗН упрощенную процедуру информирования о смене поставщика для льготных категорий населения и получателей субсидии, а также отметил, что в условиях противоэпидемических мероприятий и с целью предотвращения распространения COVID-19 местные УСНЗ не должны требовать от получателей льгот и субсидий дополнительного подтверждения или справок по изменению поставщика. Отметим, что субсидианты и льготники могут беспрепятственно сменить поставщика газа и получить лучшую цену на ресурс на рынке. Смена поставщика газа не влияет на льготы и субсидии, которые начислялись клиенту до этого. Процедура написания заявки и набор документов не отличаются от общих процедур изменения газоснабжающей компании», - подчеркнули в газопоставляющей компании.

Кроме этого в Нафтогазе сообщили, что "проверить наличие льготной категории можно в личном кабинете на сайте ГК «Нафтогаз Украины» gas.ua или в чат-боте GASUA в Viber и Telegram"

subscriber subscriber

Еще по теме

Николай Тищенко жестко ответил «хозяину» Прикарпатья Шевченко

2021-04-01 21:17

видео Рейтинг самых шокирующих и небанальных первоапрельских розыгрышей

2021-04-01 12:01

"Локдаун или готовьтесь умирать". Врач Голубовская призвала срочно ужесточить карантин по всей Украине

2021-03-31 15:52

Коронавирус могут принести дети: из-за чего школьники заражают своих родителей

2021-03-31 13:16

Еще новости в разделе "Украина"

Повышение пенсионного возраста украинцам с 1 апреля, кого коснулось: "Родившиеся после..."

2021-04-01 22:00

Нафтогаз объяснил правила начисления субсидий при смене поставщика газа

2021-04-01 21:40

Католическая Пасха: когда ее празднуют в 2021 году и главные особенности

2021-04-01 20:40

Украинцам оплатят лечение зубов: появился новый список бесплатных стоматологических процедур

2021-04-01 20:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Повышение пенсионного возраста украинцам с 1 апреля, кого коснулось: "Родившиеся после..." 2021-04-01 22:00
Нафтогаз объяснил правила начисления субсидий при смене поставщика газа 2021-04-01 21:40
Католическая Пасха: когда ее празднуют в 2021 году и главные особенности 2021-04-01 20:40
Украинцам оплатят лечение зубов: появился новый список бесплатных стоматологических процедур 2021-04-01 20:20