Украина На Донбассе возросло число обстрелов, двое украинских солдат получили ранения

2021-04-02 10:22

В Донецкой области в зоне проведения Операции объединенных сил сепаратисты за сутки обстреляли позиции ВСУ 13 раз. Два военнослужащих из состава операции ООС получили ранения.

"В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вблизи Песок, российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров.

У населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от Водяного в Донецкой области российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс", - сообщает штаб ООС.

Обстрелы были зафиксированы и у Светлодарска, Луганского и Золотого-4. Там украинских военнослужащих обстреливали из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Около Шумов и Новотошковки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.