Украина Раскрыты реальные планы Минсоциполитики по пенсиям и прожиточному минимуму

2021-04-02 16:31

В Украине минимальная пенсия в 2022 году составит 2205 грн (на данный момент 1769 грн).

Это следует из планов Министерства социальной политики о пересмотре размера прожиточного минимума для нетрудоспособных, сообщает "Сегодня".

Если предложенные ведомством цифры лягут в основу закона о госбюджете на следующий год, в 2022-м украинцы будут получать, например, такие соцвыплаты: