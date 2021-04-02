Раскрыты реальные планы Минсоциполитики по пенсиям и прожиточному минимуму
2021-04-02 16:31
В Украине минимальная пенсия в 2022 году составит 2205 грн (на данный момент 1769 грн).
Это следует из планов Министерства социальной политики о пересмотре размера прожиточного минимума для нетрудоспособных, сообщает "Сегодня".
Если предложенные ведомством цифры лягут в основу закона о госбюджете на следующий год, в 2022-м украинцы будут получать, например, такие соцвыплаты:
- минимальная пенсия – 2205 грн (+14% к ПМ на 1 декабря 2021 года для нетрудоспособных лиц и к минимальной пенсии):
- максимальная помощь одиноким матерям на детей до 6 лет – 2394 грн, от 6 до 18 лет – 2985 грн;
- алименты от государства детям, чьи родители уклоняются от их уплаты, – 1197 грн (дети до 6 лет) и 1492 грн (с 6 до 18-ти).