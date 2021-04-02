Украина Тупицкий не явился в суд, мера пресечения отстраненному судье КСУ не избрана

2021-04-02 12:23

Печерский районный суд Киева отложил заседание по избранию Александру Тупицкому меры пресечения из-за его не явки. Заседание перенесено на 7 апреля, пишет Укринформ.

На заседании присутствовал адвокат Тупицкого Александр Телешецкий. Самого же судьи КСУ не было.

По словам прокурора Алексея Донского, ходатайство без Тупицкого рассматривать нельзя. Он также обратился к адвокату с просьбой назвать причину отсутствия Тупицкого.

Адвокат ответил, что его подзащитный прибыл в суд с ним, однако Тупицкий - охраняемое лицо и охрана доложила о невозможности обеспечить его безопасность во время заседания. По словам адвоката, Тупицкий готовит ходатайство относительно переноса заседания для того, чтобы ему была обеспечена безопасность.

По мнению прокурора, данная причина неявки не является уважительной и следует рассмотреть вопрос о применении привода к Тупицкому.

Напомним, в конце декабря 2020 года следователи ГБР объявили подозрение Александру Тупицкому в нарушении ч. 2 ст. 384, ст. 386 УКУ (заведомо ложные показания, объединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.