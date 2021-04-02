Украина СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, призывавших к свержению власти

2021-04-02 15:44

СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, которые призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства.

"Во время обысков по местам проживания агитаторов в Черниговской, Сумской областях, Запорожье и Одессе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности в интересах иностранной стороны в ущерб государственной безопасности Украины", - ообщает пресс-служба СБУ.

В Чернигове местный житель через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению государственной границы нашей страны и заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Украины для дискредитации украинских военных, а также популяризировал боевиков в ОРДЛО.

"Для проведения антиукраинской деятельности злоумышленник администрировал несколько групп в социальных сетях, используя специально созданные аккаунты. Информацию для своих "публикаций" агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований", - рассказали в СБУ.

Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

В Прилуках Черниговской области местный житель в сети интернет призвал к захвату государственной власти. Враждебную агитацию злоумышленник распространял на собственной странице одной из популярных соцсетей. Ему сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

В Сумской области разоблачили жителя Конотопа, который через одну из запрещенных в Украине соцсетей распространял материалы с публичными призывами к изменению насильственному свержению конституционного строя. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

В Запорожье заблокировали деятельность интернет-агитатора, который размещал на персональных страницах запрещенной в нашей стране соцсети призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Также проверяется его причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.

В Одессе разоблачены администратора групп в социальных сетях, который призвал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменения границ государственной границы. Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.