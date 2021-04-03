Украина Работающим пенсионерам подняли пенсии: кто получит доплату

2021-04-03 10:30

 

В Украине около 2,7 миллионов работающих пенсионеров. Из них на доплату к пенсии после апрельского перерасчета получат почти 2 миллиона из них.

Как сообщает «Хвиля», об этом говорится в сюжете телеканала «ДОМ».

Отмечается, что на перерасчет имеют право те, кто вышел на пенсию до 1 апреля 2019 года. Отметим, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров проводят каждые два года. Индексация проходит автоматически, а размер доплаты для каждого пенсионера индивидуальный, поскольку зависит от получаемой зарплаты и страхового стажа.

В Пенсионном фонде утверждают, что при начислении пенсии учитывают более выгодный вариант для каждого.

«Много случаев, когда целесообразнее только по стажу, поскольку у работающих пенсионеров в большинстве зарплата невысокая и коэффициент зарплаты может снижаться. Для того, чтобы зарплату не понижать и провести такой повышение, мы перерасчет проводим по стажу. Но определяем целесообразность двух вариантов расчета», - объяснила директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко.

Тем, кто находятся на пенсии, проработал менее 24 месяцев, пенсии тоже пересчитают – учтут отработанное время и размер официальной зарплаты.

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СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, призывавших к свержению власти 2021-04-02 15:44
В Украине хотят почти в половину уменьшить размер пособия по временной утрате трудоспособности 2021-04-02 14:42