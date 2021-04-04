Украина Тарифы на популярную услугу повысятся, за что и с какого числа украинцам придется переплачивать: "На 10%..."

2021-04-04 14:00

Тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги в Украине собираются повысить на 10% с 1 июля 2021 года

Об этом шла речь на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации НКРСИ.

«Проект решения НКРСИ №43 от 9 февраля 2021 г. был одобрен и направлен в Федерацию профсоюзов Украины и Федерацию работодателей, где его также согласовали. Он предусматривает пересмотр тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги в сторону увеличения на 10%», – сообщили в НКРСИ.

Согласно проекту, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения увеличится на 10%, до 65,68 грн. Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц – предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена с 65,55 грн до 72,11 грн.

Сейчас представители Нацкомиссии уже готовят документы, чтобы направить проект решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. В случае принятия решение вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Отметим также, что CDMA-оператор «Интертелеком» отключает услуги еще в ряде областей Украины, пишет ain.ua.

Так, с 1 июля 2021 года компания прекращает предоставлять услуги в Винницкой, Житомирской, Киевской и городе Киеве, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Дело в том, что компания отказалась от части радиочастотного ресурса в этих регионах. С прошлого года компания ограничила свои услуги в большинстве областей Украины.

Абонентам фиксированной телефонной связи из этих областей предлагают перейти на обслуживание к «Укртелекому», которому и передали освободившийся номерной ресурс. Для этого в личном кабинете нужно предоставить актуальную контактную информацию, после чего абоненту вышлют новую SIM-карту.