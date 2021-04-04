Мир Три знака Зодиака обладают мощной интуицией - способны предсказывать будущее и "читать мысли"

2021-04-04 13:00

 

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут не только предчувствовать своё будущее, но они и знают о намерениях окружающих людей.

Гороскоп публикует портал Rsute.

Скорпион

Они рождаются прекрасными психологами и у них есть дар чувствовать, в каком настроении находится человек. Можете не пытаться их обмануть, ведь они раскусят человека, даже если он не успел открыть рот.

Стрелец

Эти люди обладают отличной интуицией и окружающих они видят насквозь. Проницательность Скорпионов проявляется в карьерных делах, поэтому проблем с бизнесом у них не возникает. Пребывание в тишине и покое им просто физически необходимо для того, чтобы чувствовать себя комфортно.

Рыбы

Интуиция у них развита наиболее сильно, если сравнивать другими знаками Зодиака. Они чувствуют ложь, и могут перенять у близкого человека его эмоциональный настрой. Из-за чрезмерной чувствительности Рыбы могут страдать от депрессии и бессонницы.

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Мир

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В Ираке арестован новый лидер террористической организации Исламское государство 2021-04-02 14:07